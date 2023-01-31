الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 04:44 م

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بلدية-طبقة-فحل


الوكيل الاخباري- أعلنت بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية غربي إربد، عن توفر فرص عمل مؤقتة للذكور والإناث ضمن مشروع العمل مقابل الأجر وبرنامج دعم سبل العيش من خلال تطوير التراث الثقافي الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن العمل ضمن المشروع الذي سينفذ في موقع طبقة فحل الأثري، سيكون متاحاً للأردنيين واللاجئين السوريين بحد أدنى بنسبة 30 بالمئة للإناث، و3 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت أن التقدم لفرص العمل في المشروع ، متاح إلكتروني لغاية يوم الاثنين المقبل، داعية الراغبين بالتقديم الاطلاع على صفحة “بلدية طبقة فحل ” على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على مواصفات ومزايا العمل والشروط المطلوبة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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