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الأحد، 29-01-2023 05:39 م

حملة تفتيشية صحية على أسواق بلدية طبقة فحل

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الوكيل الاخباري - نفذت كوادر قسم الصحة العامة في بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على المحال التجارية في سوق بلدة المشارع والسوق الشعبي.

وقال البلدية، في بيان، إنها أغلقت خلال الحملة أحد محال بيع مادة الشاورما، لعدم حصوله على تراخيص من الجهات المعنية، إضافة إلى تحرير إشعارات لبعض المحال التجارية والغذائية لتصويب بعض المخالفات الصحية.

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