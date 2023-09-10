بلدية عجلون تنفذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار

الوكيل الاخباري - باشرت بلدية عجلون الكبرى اليوم بتنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار استعدادا لدخول فصل الشتاء بهدف الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول.



وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية عزمت على تنفيذ المشاريع التي تتعلق بإنشاء وصيانة مقاطع وشبكات تصريف المياه قبل قدوم فصل الشتاء، مبينا أن المشروع يشمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة.

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