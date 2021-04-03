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السبت، 03-04-2021 02:02 م

بلعاوي لـ الوكيل: تأخير الجرعة الثانية لفايزر جاء لتعزيز المناعة المجتمعية

فايزر


الوكيل الإخباري - قال أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا، حول تأخير الجرعة الثانية من لقاح فايزر،إن هنالك توصيات وبيانات من مركز السيطرة على الأمراض الأميركي CDC، و من شركتي فايزر و موديرنا ومن مؤسسات بحثية في أمريكا وكندا بتأخير الجرعة الثانية من ٦-٨ أسابيع وذلك بتوصيات أعلنت منذ كانون الأول /يناير ٢٠٢١.

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وأكد بلعاوي السبت ، لـ " الوكيل الإخباري " أن تأخير الجرعة الثانية من لقاح فايزر يحافظ على تعزيز المناعة على المدى الطويل دون حدوث انخفاض غير مقبول في المناعة في الفترة الفاصلة بين الجرعتين .


ونوه أن التأخير يتيح فرصة السماح بالتطعيم الأولي لأكبر عدد ممكن من المواطنين ،قائلاً " وذلك للإسراع لتحصين الأفراد الأكثر ضعفًا في مجتمعنا".


" تأجيل الجرعة الثانية من لقاح فايزر يبدو خيارًا معقولًا في حالات نقص اللقاحات، مثل ما نواجهه حاليًا في الأردن وأغلب الدول حول العالم" وفق بلعاوي.


وكانت قد أعلنت وزارة الصحة أمس، إعادة جدولة الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمدة 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أسابيع من موعد الجرعة الأولى.



 




 

 


 

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