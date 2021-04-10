بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

الوكيل الإخباري - خاص - أكد عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن فوائد لقاح أسترازينيكا في الحماية من مرض كوفيد-19 تفوق الأضرار النادرة التي نتجت عنه .

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وأضاف بلعاوي،السبت، لـ " الوكيل الإخباري " أن اللجنة القائمة على سلامة الأدوية PRAC أوصت أن يتم إدراج الأعراض النادرة من التجلطات وانخفاض معدل الصفائح الدموية ضمن قائمة الأعراض الجانبية للقاح.



وأشار بلعاوي إلى أن نسبة حدوث التجلطات نادرة جداً بعد تلقي مطعوم أسترازينيكا والتي قد تكون في غضون أسبوعين من الجرعة الأولى مؤكداً أن أغلبها تحدث عند النساء تحت عمر 60 عاما وبيّن أن احتمالية حدوثها محدودة في الجرعة الثانية.



وكان قد أوصى بلعاوي للجهات الصحية والحكومية في المملكة إيقاف إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن يتعالج ضد تجلط الدم .