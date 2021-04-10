السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

بلدية الكرك: إعادة تقييم مشروع تسمية وترقيم الشوارع

السبت، 10-04-2021 02:54 م

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

استر


الوكيل الإخباري - خاص - أكد عضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي أن فوائد لقاح أسترازينيكا في الحماية من مرض كوفيد-19 تفوق الأضرار النادرة التي نتجت عنه .

اضافة اعلان

وأضاف بلعاوي،السبت، لـ " الوكيل الإخباري " أن اللجنة القائمة على سلامة الأدوية PRAC أوصت أن يتم إدراج الأعراض النادرة من التجلطات وانخفاض معدل الصفائح الدموية ضمن قائمة الأعراض الجانبية للقاح.


وأشار بلعاوي إلى أن نسبة حدوث التجلطات نادرة جداً بعد تلقي مطعوم أسترازينيكا والتي قد تكون في غضون أسبوعين من الجرعة الأولى مؤكداً أن أغلبها تحدث عند النساء تحت عمر 60 عاما وبيّن أن احتمالية حدوثها محدودة في الجرعة الثانية.


وكان قد أوصى بلعاوي للجهات الصحية والحكومية في المملكة إيقاف إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن يتعالج ضد تجلط الدم .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d5946292-3a05-4e0d-9fd7-81e1e0f4dcbc

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

8511 (1)

الكابتن زهير الخشمان : فكرة جواز سفر كورونا ناجحة والهدف منها تسهيل الاجراءات

خروب

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

3f4ae437-8e9d-4b97-b517-cb90bb2fd6d5

ضبط مصاب بكورونا داخل قسم ترخيص الزرقاء

كم

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

وزارة السياحة : قرار بإعفاء الأردنيين والعرب من رسوم الدخول للمواقع الأثرية والسياحية

أخبار متعلقة
غازي

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

لقاح

بلعاوي لـ الوكيل: الإصابة بكورونا واردة بعد تلقي اللقاح

لقاح

بلعاوي لـ الوكيل : يمكن لمتعافي كورونا تلقي اللقاح بعد 3 أسابيع

استرازينيكا

الهواري :على المواطنين الاطمئنان بشأن لقاح أسترازينيكا

بسام

حجاوي لـ الوكيل : أسترازينيكا من اللقاحات الآمنة عالمياً

604be1e2a72c1

وصول 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا