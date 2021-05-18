الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

المؤبد لفاقئ عيني زوجته في جرش

قائد المستشفى الميداني بغزة لـ برنامج الوكيل : نقدم خدماتنا لكل المحتاجين على مدار الساعة

الثلاثاء، 18-05-2021 11:03 ص

بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

مطعوم


الوكيل الإخباري - خاص -رجح أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إجازة المملكة لاستخدام لقاح "بيونتك - فايزر" المضاد لكورونا للفئات الأصغر سنًّا (من 12 إلى 15 عاما) وذلك بناء على ترخيصه من قبل شركة فايزر إثر دراسة تثبت فعاليته ومأمونيته على تلك الفئة.

اضافة اعلان

وأشار بلعاوي، اليوم الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري " إلى أخذ أولويات إعطاء اللقاح بعين الاعتبار للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، والحوامل والمرضعات لوجود دلائل على مأمونية أخذهم للمطعوم.


وبيّن أن البيانات الصحية أكدت أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفايروس ، كما أنهم لا يعانون الأعراض الشديدة عندما تنتقل إليهم العدوى ، منوها على أن تكون فئة الأطفال في أدنى درجة من سلّم أولويات التطعيم.


وقال بلعاوي " المملكة في إجازتها لأي لقاح تتابع الهيئات العالمية مثل مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية المبنية على الدراسات والبيانات المقدمة من الشركة المصنعة " لذلك من المتوقع إجازة لقاح "بيونتك - فايزر" لفئة الأطفال المشار لها .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1621328044012

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

صحة

تعميم من الهواري لموظفي الصحة - وثيقة

283436

4 اتفاقيات دولية بين الاردن واوكرانيا تدخل حيز التنفيذ

مطعم

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

محكمة

المؤبد لفاقئ عيني زوجته في جرش

سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني-%28أرشيفية%29

دفاع مدني العقبة يجري عملية ولادة داخل أحد المنازل

أخبار متعلقة
كورونا متحورة

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

الحج

تكلفة رحلة العمرة 1200 دينار على الأردني

حجاوي

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : سيناريو عيد الفطر قيد الدراسة

1

تعليق العمل في تنفيذ عمان الشرعية للمنطقة الجنوبية الثلاثاء

420211917910481999649

وزارة الصحة : على جميع الراغبين بالسفر الاسراع في تلقي لقاح كورونا

48c6bb1e-b59d-4f28-be80-1ac46f26614e

وزارة الصحة : تحسن واضح على الحالة الوبائية في المملكة