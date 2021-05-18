بلعاوي يرجح إجازة لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 15 عاما في المملكة

الوكيل الإخباري - خاص -رجح أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي، إجازة المملكة لاستخدام لقاح "بيونتك - فايزر" المضاد لكورونا للفئات الأصغر سنًّا (من 12 إلى 15 عاما) وذلك بناء على ترخيصه من قبل شركة فايزر إثر دراسة تثبت فعاليته ومأمونيته على تلك الفئة.

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وأشار بلعاوي، اليوم الثلاثاء، لـ " الوكيل الإخباري " إلى أخذ أولويات إعطاء اللقاح بعين الاعتبار للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مثل كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة، والحوامل والمرضعات لوجود دلائل على مأمونية أخذهم للمطعوم.



وبيّن أن البيانات الصحية أكدت أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفايروس ، كما أنهم لا يعانون الأعراض الشديدة عندما تنتقل إليهم العدوى ، منوها على أن تكون فئة الأطفال في أدنى درجة من سلّم أولويات التطعيم.



وقال بلعاوي " المملكة في إجازتها لأي لقاح تتابع الهيئات العالمية مثل مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية والأوروبية المبنية على الدراسات والبيانات المقدمة من الشركة المصنعة " لذلك من المتوقع إجازة لقاح "بيونتك - فايزر" لفئة الأطفال المشار لها .