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الأحد، 03-07-2022 01:54 م

بنك المدن والقرى ينظم دورة تدريبية على الإسعافات الأولية

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الوكيل الإخباري - نظم بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الأحد، دورة تدريبية على الإسعافات الأولية، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.

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وهدفت الورشة إلى التوعية بمراحل الإسعافات الأولية، والارتقاء بمهارات الكوادر للتعامل مع الحالات الطارئة بأقل وقت ممكن وبالطرق السليمة، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التثقيف والتدريب على كيفية تقديم الرعاية الأولية والفورية التي يتلقاها الشخص نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة بسبب النزيف أو الجروح أو الكسور أو الإغماء لحين وصول الجهات المختصة.


وتأتي الدورة حرصا من البنك على رفع درجة الوعي لدى فريقه الأكثر عرضة للإصابة، وتعزيز التواصل والاتصال مع مديريات الدفاع المدني بما يعزز الاستعداد التام والجاهزية للتعامل مع الإصابات والحوادث لتلافي الأضرار المتوقعة، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الأخطار بأنواعها.

 

وقال مدير عام البنك أسامة العزام إن هذه الدورات تهدف إلى إثراء الكوادر العاملة بالمعلومات للوقاية من الحوادث، مثمنا في هذا الإطار جهود مديرية الدفاع المدني وفريق العمل ووحدة إدارة المخاطر في البنك.


وقالت رئيس وحدة إدارة المخاطر، زينة فريج إن الدورة تأتي ضمن أهداف وخطة الوحدة للتوعية في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مشتركا بين المديرية والبنك في مجال الإخلاء الوهمي.

 




 

 


 

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