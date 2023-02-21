الثلاثاء 21-02-2023
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الثلاثاء، 21-02-2023 07:34 م

بني مصطفى: الأردن من أوائل الدول في تطبيق بدائل الإيواء الكامل

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن الأردن كان من أوائل الدول العربية في تطبيق نهج بدائل الإيواء والاستعاضة عن الإيواء الكامل بالمراكز النهارية الدامجة، إذ بدأت الوزارة بتطبيقه بمركزي الكرك والأمل المتجدد لمتعددي الإعاقات.

وأضافت، خلال افتتاحها مركز الأمل للتربية الخاصة، التابع لجمعية السلط الإسلامية الخيرية، أن "الوزارة الآن بطور مراجعة جميع التشريعات الناظمة في هذا الشأن، ومن ضمنها نظام بدائل الإيواء؛ حتى نستطيع أن نقدم لهذه الفئة العزيزة علينا جميع الخدمات وبأفضل طريقة".

وأشارت بني مصطفى إلى أن إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، كان جزءا من تنفيذ استراتيجية الوزارة بموضوع بدائل الإيواء الكامل وتشجيع بناء وتطوير المراكز النهارية الدامجة لهم حتى لا يكونوا منعزلين عن المجتمع.

وشددت على أهمية تكريس ثقافة أن ذوي الإعاقة مكانهم بيننا وجزء من نشاطاتنا الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة فرص التعليم والعمل ولهم، مبينة أن هذا ترسيخ للتعديل الدستوري في عام 2022 الذي أشار إلى النهج الحقوقي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدماج السياسي في تأسيس الأحزاب.

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