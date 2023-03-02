بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة، مشيرة أن الأردن استطاع تقليص الفجوة في مؤشرات تكافؤ الفرص بين الجنسين وخاصة في التحصيل العلمي بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.



وأوضحت بني مصطفى خلال إطلاق التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق لمجموعة البنك الدولي بعنوان: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان، مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن الأردن حصد المرتبة 66 من 146 دولة في التحصيل العلمي، بينما احتل المرتبة 125 من 146 دولة في المشاركة الاقتصادية والفرص بحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الكفاءات موجودة ولكن يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

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