الأربعاء 25-08-2021
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بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الأربعاء، 25-08-2021 02:36 م

بيان امني حول حادثة الهجوم على بنك في الزرقاء

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء اليوم بقيام شخص كان يعمل في فرع احد البنوك وتم فصله قبل اكثر من ثلاثة اعوام بالدخول للفرع الذي فُصل منه وقيامه بطعن إحدى الموظفات والتي أُسعفت للمستشفى وهي قيد العلاج إضافة الى إصابة موظفين اثنين وإصابتهم طفيفة.

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى التحرك على الفور لفرع البنك والقاء القبض على ذلك الشخص وبحوزته اداة حادة والذي تبين انه موظف سابق لدى فرع البنك وتم فصله قبل ثلاثة اعوام ، وانه قام اليوم بالتوجه للبنك والاعتداء على الموظفين على اثر فصله من العمل وما زال التحقيق جارياً معه.

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