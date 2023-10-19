الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

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طائرة مساعدات أردنية إلى مصر صباح الجمعة تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة

الخميس، 19-10-2023 09:15 م

بيان صادر عن ابناء عشيرة الفاعور داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها

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الوكيل الاخباري - وسط هذه المجازر والانتهاكات المتزايدة للعدو الاسرائيلي الجبان الذي ما زال يستهدف النساء والاطفال والشيوخ والعجزة والذي امتهن الجرائم وقتل الانسانية والكذب السياسي المعتاد ، ويقيننا بحتمية خسارة هذا العدو الغاصب ونصر احرار الامة في غزة هاشم ، رمز العزة والتضحية والشموخ ..

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فإننا نعلن وقوفنا خلف القيادة الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الداعم للقضية الفلسطينية وما يحدث للأهل في غزة خاصة وفلسطين ، ونعلن وقوفنا خلف جلالة الملك عبدالله بن الحسين الداعم للقضية الفلسطينية، كما عبّر عن ذلك في خطابه ، والذي أكدّ فيه على أنّ فلسطين ستبقى بوصلتنا واتجاه القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيّتها العادلة، حتّى يستعيد الشعب الفلسطينيّ الشقيق حقوقه كاملة.

كما نؤكد على موقف الحكومة الواضح والصريح الداعم لحقّ الفلسطينيين في مـ.ـقاومة الاحـ.ـتلال ، وتوفير كل الدعم الممكن لهم سياسيّا ، والضغط على جميع الجهات الدوليّة من أجل رفع الحصار عن غـ.ـزة والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية لهم، ونعلن أنّنا جميعا ندعم جهود جلالة الملك والحكومة واجهزتنا الامنيه ونؤيد كل ما تبذله في هذا الصدد، وكلّنا جند ورديف لجيشنا العربي المصطفويّ.


يحيا الاردن وتحيا فلسطين وتعيش غزة.


عنهم  / راكانً جميل الفاعور

 

 

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