بيان صادر عن الحكومة الاردنية

الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية هذا التمديد، خطوةً مهمة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع بما يكفل بقائهم في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسرياً.

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