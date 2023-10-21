بيان صادر عن اللجان والفعاليات الشعبية في مخيمات الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات المملكة الثلاثة عشر بيانا حول خطاب جلالة الملك الذي وجهه للعالم في مؤتمر القاهرة للسلام جاء فيه .



ان جلالـة الملك عبدالله الثانـي ابن الحسين كما عهدناه دائما يحمـل صوت الحق في كـل محفل وفي قمة القاهرة للسلام التي تعــقد في اطـار الجهود المبذولة لوقــف الحرب على غزة صرح بصوت يملؤه الغضب برفضه القاطـع للانتهاكـات التي تمارسها اسرائيـل فـي غزة



والتي استهدفــت المدنييـن والابرياء مستنكرا شراسة هذه الحملة ورافضا العقاب الجماعي الذي تمارسه اسرائيل لسكـان محاصرين لا حول لهم ولا قوة .



واعتبر جلالة الملك ان جميع الممارسات الاسرائيلية هي انتهاكات للقانون الدولي والانسانـي وجرائـم حرب لا يجـوز ان يقف العالم متفرجا عليها ملتزمـا الصمت ولا يمكن ان يكـون تطبيق القانـون الدولي انتقائيا وحقوق الانسان لها محددات تتوقف باختلاف الاعراق والاديان



رافضا بقـوة هـذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي ، وطالب جلالته بوقف العدوان الغاشم على غزة وحماية المدنيين وايصال المساعدات الانسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام رافضا التهجير القسري للفلسطينيين



فلا يمكن لدولة ان تزدهر على اساس الظلم والسبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الاوسط والعالم اجمع للمسلمين والمسيحيين واليهود يبدأ بالايمان بأن حياة كل انسان متساوية القيمة وينتهي بدولتين تتشاركان في الارض والسلام من النهر الى البحر



ونحن يا سيدنا ومولانا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن كنا وسنبقى واقفين خلف قيادتكم الحكيمة وسداد رأيكم مفاخرين بكم الأمم فسيروا ونحن من خلفكم دائما مؤيدين ومناصرين لكم في كل المواقف .

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