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الأحد، 05-02-2023 06:54 م

بيان صادر عن امانة عمان بشأن التعيينات الأخيرة

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الوكيل الاخباري - أكدت أمانة عمان الكبرى أن التعيينات الأخيرة في الأمانة جرت وفق الأنظمة، ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وقال الناطق الإعلامي في الأمانة إن موافقة رئيس الوزراء على تعيين 83 موظفا في الأمانة تعود لشواغر جدول تشكيلات 2019، وهم من المنسبين من مخزون ديوان الخدمة المدنية نهاية عام 2019 وبداية 2020 بناء على احتياجات الأمانة ووفقاً للأنظمة والتعليمات ونظام الموارد البشرية لها وحسب الأصول.

وجدد التأكيد أن القرار يعود لاحتياجات الأمانة الوظيفية لجدول تشكيلات 2019 والذي صادق عليه مجلس الأمانة وتأخر صدوره بسبب ظروف جائحة كورونا، مبينا أنه ليس وليد اللحظات الأخيرة كما وصف.

وحسب المدير التنفيذي للموارد البشرية، حاتم الحنيطي، فقد جرى امتحان المنسبين من ديوان الخدمة المدنية و أجريت لهم مقابلات في الأمانة، بمشاركة مندوب ديوان الخدمة المدنية وعضو لجنة الموارد البشرية في الأمانة، وتمت الموافقة على تعيينهم وفقاً لآلية نظام الموارد البشرية وذلك بعرضه على مجلس الأمانة ورفعه إلى رئيس الوزراء للموافقة، علماً أن جميع المقابلات موثقة بالصوت والصورة.

يذكر أن العمل جار بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإشغال باقي الشواغر المدرجة على جدول التشكيلات الحالي.

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