بيان صادر عن دائرة الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأراضي والمساحة اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني خدمة بيان التغيير.

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وقالت دائرة الأراضي في بيان صادر عنها، إن بيان التغيير وثيقة مهمة ومرجعية لكل العاملين في مجال المساحة لأنه يتضمن التحديثات والتغيرات في معلومات العقار، مشيرة الى أن إتاحته على موقع الدائرة الإلكتروني يهدف الى رجوع مساحي الدائرة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية إلى البيان من أجل الاستفادة منه، وبما ينعكس إيجابا خلال عمليات تثبيت الحدود وإعداد معاملات الإفراز والتراخيص.



وأوضحت أن آلية الاستعلام المجاني عن بيان التغير تكون بالدخول لموقع دائرة الأراضي الإلكتروني (www.dls.gov.jo) واختيار قائمة خدماتي ثم خدمة بيان التغيير.

ويوضح الرابط التالي آلية استفادة من خدمة بيان التغيير: (https://www.dls.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Change_Print_Process.pdf).

