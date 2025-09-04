ورشة حول قانون وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية في الوسطية

الوكيل الإخباري- عقد صندوق المخاطر الزراعية بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الوسطية غرب إربد، في مبنى بلدية الوسطية، ورشة حول قانون وتعليمات وأنظمة صندوق المخاطر الزراعية.

وقالت مديرية زراعة الوسطية، في تصريح صحفي اليوم، إن الورشة هدفت إلى توعية المزارعين والمختصين بالقوانين والأنظمة التي ينظمها صندوق المخاطر الزراعية.



وناقشت الورشة، مهام الصندوق وآلية عمله، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الظروف الخارجة عن إرادتهم.