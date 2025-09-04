الخميس 2025-09-04 07:54 م
 

ورشة حول قانون وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية في الوسطية

الوكيل الإخباري- عقد صندوق المخاطر الزراعية بالتعاون مع مديرية زراعة لواء الوسطية غرب إربد، في مبنى بلدية الوسطية، ورشة حول قانون وتعليمات وأنظمة صندوق المخاطر الزراعية.

وقالت مديرية زراعة الوسطية، في تصريح صحفي اليوم، إن الورشة هدفت إلى توعية المزارعين والمختصين بالقوانين والأنظمة التي ينظمها صندوق المخاطر الزراعية.


وناقشت الورشة، مهام الصندوق وآلية عمله، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الظروف الخارجة عن إرادتهم.


وتم عرض أمثلة واقعية وتبسيط لجميع تعليمات الصادرة عن صندوق المخاطر الزراعية، حيث يعمل صندوق المخاطر الزراعية على رفع الوعي لدى المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في مواجهة المخاطر الزراعية.

 
 
ل

ل

ا

ل

