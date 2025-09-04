ورشة حول قانون وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية في الوسطية

وقالت مديرية زراعة الوسطية، في تصريح صحفي اليوم، إن الورشة هدفت إلى توعية المزارعين والمختصين بالقوانين والأنظمة التي ينظمها صندوق المخاطر الزراعية.
وناقشت الورشة، مهام الصندوق وآلية عمله، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الظروف الخارجة عن إرادتهم.
وتم عرض أمثلة واقعية وتبسيط لجميع تعليمات الصادرة عن صندوق المخاطر الزراعية، حيث يعمل صندوق المخاطر الزراعية على رفع الوعي لدى المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في مواجهة المخاطر الزراعية.
-
أخبار متعلقة
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع
-
الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد
-
اتفاقية بين أوقاف الكورة و"جمعية السنابل" لخدمة وتمكين أسر الفقراء والأيتام
-
المستقلة للانتخاب: انطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
تحذير صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء
-
بلدية عجلون الكبرى تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية
-
الصفدي: تهجير الفلسطينيين جريمة وسنتصدى لها بكل ما أوتينا