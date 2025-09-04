وزير السياحة يزور مواقع أثرية في محافظة الزرقاء

06:00 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، في زيارة ميدانية، عددًا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الزرقاء، شملت قصر شبيب، وقصر الحلابات، وقلعة الأزرق، ومحمية الأزرق البيئية، ومحمية الشومري والنزل البيئي، إضافة إلى قصير عمرة وقصر الحرانة.





واطلع حجازين خلال الجولة، على واقع هذه المواقع وأبرز احتياجاتها، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية السياحية وحماية الموروث الحضاري، بما يسهم في تعزيز التجربة السياحية للزوار ويعكس المكانة التاريخية الفريدة للمحافظة.



وأكد، أهمية إشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع الأثرية في إدارتها وصونها واستدامتها، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحسين وتطوير التجربة السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المنطقة.

