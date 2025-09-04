الخميس 2025-09-04 07:53 م
 

بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

ا
أرشيفية
 
الخميس، 04-09-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام، إن الطرق التي يتم فتحها في محيط مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، تهدف لوصول سيارات الإسعاف والحالات الطارئة إلى المستشفى بأسرع وقت.

اضافة اعلان


وأضاف العزام أن بلدية إربد تعمل في الوقت الحالي على إنجاز فتح طرق جديدة في محيط مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، وأن تلك الطرق ستسهل من حركة السير، وستقلل الازدحامات، وتخفف الضغط على الشوارع الرئيسية.


وبين العزام، أن عدد الطرق التي يتم فتحها 5 طرق بأطوال مختلفة، وسيربط بعضها بطريق الحزام الدائري، وأن تلك الطرق ستكون جاهزة قبل موعد افتتاح مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد؛ مما يضمن جاهزية المنطقة بالكامل لاستقبال المراجعين والكوادر الطبية.


وذكر العزام، أن بلدية إربد، ستعمل على تجويد الأرصفة المتواجدة في الشوارع المحيطة بالمستشفى، وإنارة الشوارع المحيطة أيضًا، لضمان السلامة العامة للمشاة والمركبات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع

أخبار محلية معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع

الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد

أخبار محلية الأمانة تستحدث رؤوس إشارات ضوئية خاصة بالباص سريع التردد

ل

أخبار محلية اتفاقية بين أوقاف الكورة و"جمعية السنابل" لخدمة وتمكين أسر الفقراء والأيتام

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: انطلاق أعمال ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام

ا

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

ل

أخبار محلية تحذير صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

بلدية عجلون الكبرى تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية

أخبار محلية بلدية عجلون الكبرى تبدأ بتأهيل وتعبيد طرق حيوية



 
 





الأكثر مشاهدة