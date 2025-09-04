بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام، إن الطرق التي يتم فتحها في محيط مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، تهدف لوصول سيارات الإسعاف والحالات الطارئة إلى المستشفى بأسرع وقت.

اضافة اعلان



وأضاف العزام أن بلدية إربد تعمل في الوقت الحالي على إنجاز فتح طرق جديدة في محيط مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، وأن تلك الطرق ستسهل من حركة السير، وستقلل الازدحامات، وتخفف الضغط على الشوارع الرئيسية.



وبين العزام، أن عدد الطرق التي يتم فتحها 5 طرق بأطوال مختلفة، وسيربط بعضها بطريق الحزام الدائري، وأن تلك الطرق ستكون جاهزة قبل موعد افتتاح مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد؛ مما يضمن جاهزية المنطقة بالكامل لاستقبال المراجعين والكوادر الطبية.