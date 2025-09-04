وزير النقل: شركة الجسر العربي ثمرة جهود عربية ناجحة

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، أن شركة الجسر العربي هي ثمرة جهود عربية ناجحة وتشكل نواة للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل البحري، لافتا إلى أهمية مدينة العقبة كنقطة وصل بين ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا ويمكن من خلال موانئها الوصول إلى كل دول العالم.

وأضاف القطامين خلال لقائه اليوم الخميس، مدير عام الشركة عدنان العبادله، بحضور محافظ العقبة، أيمن العوايشه، أن علاقات الأردن مع دول العالم متميزة بفضل السياسة المعتدلة التي تنتهجها القيادة الهاشمية الحكيمة؛ مما يعزز التواصل مع الدول المجاورة في مجال تطوير خطوط النقل البحري أو البري أو الجوي بما يعود ذلك بالنفع على التنمية الاقتصادية بشكل عام.



وأشار الوزير، إلى ضرورة دراسة جميع البدائل للخطوط السككية والبحرية العاملة والتي تربط الأردن بدول الجوار بشكل خاص والعالم بشكل عام ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية بما يخدم الأردن ويجعل منه حلقة وصل عالمية للربط السككي والبري والبحري.



ولفت القطامين إلى حرص الحكومة على تنفيذ مشاريع خطوط نقل تربط العقبة بمختلف محافظات المملكة، منوها إلى أن هناك اتفاقية في مراحلها الأولى للتوقيع عليها مع حكومة أبو ظبي بهدف استكمال مشروع سكة الحديد الوطنية التي ستربط العقبة بمنطقة الشيدية.



وأشار إلى أنه تم أيضا طرح عطاء لإنشاء مدينة معان اللوجستية وربطها مع منطقة الماضونة في عمان وفي حال استكمال هذه المشاريع سيكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وستكون السكك الحديدية في الأردن جزء من الخطوط السككية العالمية.



من جانبه أكد العبادلة أن شركة الجسر العربي ما زالت تحقق نجاحات كبيرة منذ تأسيسها قبل 40 عاما بفضل دعم الحكومات العربية: مصر والعراق بالإضافة إلى الأردن وهي عمل عربي مشترك يهدف إلى تحقيق التكامل العربي في مجال النقل البحري.



وبين أن أسطول الشركة البحري التي يتكون من 10 وحدات بحرية من بواخر شحن وركاب وسياحية تمكن من تعزيز الدور الإقليمي والعالمي للنقل في المنطقة، موضحا أن تم نقل حوالي 26 مليون سائح خلال السنوات الثلاث الماضية منهم 2 مليون سائح اجنبي ونفذت نحو 77 ألف رحلة بحرية نقلت خلالها مليون مركبة صغيرة و1344 شاحنة و120 ألف حافلة. كما نقلت عام 2024 حوالي 6 آلاف حاج مصري إلى الديار المقدسة في السعودية و7 آلاف و700 حاج خلال العام الحالي 2025.



وحول التحديات التي تواجه الشركة، أشار العبادلة إلى أن من أهمها ارتفاع أسعار الشحن وإغلاق باب المندب وارتفاع كلف التأمين البحري والرحلات البحرية وأسعار الخدمات والسلع واكتظاظ الموانئ على طريق رأس الرجاء الصالح.



وقال: "نتطلع الى توفير بدائل لنقل الصادرات الأردنية والبضائع المختلفة إلى دول العالم وتعزيز تنافسية الموانئ الأردنية وقدرتها على تخليص ونقل البضائع من خلالها وضرورة توفير وحدات بحرية متخصصة للشحن البحري والعمل على مدار الساعة والمحافظة على البضائع وسرعة الإجراءات.