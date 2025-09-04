الاحتلال يعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن

وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأنه لم يتم تفعيل الإنذارات عقب إطلاق المسيرتين.
روسيا اليوم
