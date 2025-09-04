الخميس 2025-09-04 07:54 م
 

الاحتلال يعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن

الخميس، 04-09-2025 05:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء يوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن.اضافة اعلان


وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأنه لم يتم تفعيل الإنذارات عقب إطلاق المسيرتين.

