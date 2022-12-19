الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 02:36 م

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

WhatsApp Image 2022-12-19 at 2.38.16 PM


الوكيل الإخباري - أكدت قبيلة بني حسن التفافها حول الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.

اضافة اعلان

 

وقالت في بيان صدر عن وجهاء ونواب وأعيان وأبناء قبيلة بني حسن اليوم الاثنين، إن كل المؤامرات والأجندات ومخططات الإرهابيين وخفافيش الظلام لن تثنينا، وأنها ستبقى تكتب تاريخ الأردن بدمائها وتبذل أرواحها في سبيل الله والأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

 

وتاليا نص البيان:

 

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم.


يتقدّم أبناء قبيلة بني حسن، بخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة، لرفاق الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح على طريق الشهادة و الجنّدية والفداء، الذين ارتقوا صبيحة هذا اليوم والتحقوا بركب الشهداء مقبلين غير مدبرين، كما نشارك ذويهم أصدق مشاعر العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل والحزن الذي سكن بيوت الأردنيين جميعًا.


كما يؤكد أبناء قبيلة بني حسن، التفافهم حول الوطن وقيادته الهاشمية المُظفرة، في ضرب أوكار الإرهابيين الخونة، الذين يحاولون استغلال المطالب المعيشية للمواطنين؛ لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة الإجرامية، مطالبين من أجهزتنا الأمنية المؤيدة بالحق، معاقبة الإرهابيين المجرمين، والضرب بيد من حديد، على كل من تسوّل لهُ نفسه المساسَ بأمن واستقرار الأردن.


نحن قومٌ إذا استشهد منّا سيد قام سيّد، ولن تثنينا كل المؤامرات والاجندات ومخططات الإرهابيين وخفافيش الظلام، وسنبقى نكتب تاريخ الأردن بدمائنا ونبذل أرواحنا في سبيل الله والأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.


حفظ الله الأردن وطناً حراً عزيزاً منيعًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحفظ الله جيشنا العربي و أجهزتنا الأمنية وأبناء شعبنا العظيم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

1671450574495

أمانة عمان تنعى شهداء الوطن

1671450181195

غرفة تجارة عمان تنعى شهداء الوطن

320954415_5525262130904412_3967211766477095555_n

الجامعة الهاشمية تنعى شهداء الوطن

b276aa73-17a6-4ea7-b550-fd838e6fe727

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

5

وقفة تضامنية مع شهداء الوطن بالكرك - صور

أخبار متعلقة
63888195bae3a

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي تحضيرات زيارة الملك إلى روما

1669716166226

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تؤكد أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي

1669640651307

الملك يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

image - 2022-11-22T160754.871

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

medical-tourism-jordan

160 ألف مريض زاروا الأردن لتلقي العلاج خلال 10 شهور

635a5c6954c62

قيادة القوة الأمنية الأردنية في قطر: نبذل كل طاقاتنا للمشاركة بإنجاح كأس العالم تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة