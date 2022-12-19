بيان صادر عن قبيلة بني حسن

الوكيل الإخباري - أكدت قبيلة بني حسن التفافها حول الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة.

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وقالت في بيان صدر عن وجهاء ونواب وأعيان وأبناء قبيلة بني حسن اليوم الاثنين، إن كل المؤامرات والأجندات ومخططات الإرهابيين وخفافيش الظلام لن تثنينا، وأنها ستبقى تكتب تاريخ الأردن بدمائها وتبذل أرواحها في سبيل الله والأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وتاليا نص البيان:

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" صدق الله العظيم.



يتقدّم أبناء قبيلة بني حسن، بخالص الدعاء بالرحمة والمغفرة، لرفاق الشهيد العقيد عبدالرزاق الدلابيح على طريق الشهادة و الجنّدية والفداء، الذين ارتقوا صبيحة هذا اليوم والتحقوا بركب الشهداء مقبلين غير مدبرين، كما نشارك ذويهم أصدق مشاعر العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل والحزن الذي سكن بيوت الأردنيين جميعًا.



كما يؤكد أبناء قبيلة بني حسن، التفافهم حول الوطن وقيادته الهاشمية المُظفرة، في ضرب أوكار الإرهابيين الخونة، الذين يحاولون استغلال المطالب المعيشية للمواطنين؛ لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة الإجرامية، مطالبين من أجهزتنا الأمنية المؤيدة بالحق، معاقبة الإرهابيين المجرمين، والضرب بيد من حديد، على كل من تسوّل لهُ نفسه المساسَ بأمن واستقرار الأردن.



نحن قومٌ إذا استشهد منّا سيد قام سيّد، ولن تثنينا كل المؤامرات والاجندات ومخططات الإرهابيين وخفافيش الظلام، وسنبقى نكتب تاريخ الأردن بدمائنا ونبذل أرواحنا في سبيل الله والأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة.



حفظ الله الأردن وطناً حراً عزيزاً منيعًا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وحفظ الله جيشنا العربي و أجهزتنا الأمنية وأبناء شعبنا العظيم.