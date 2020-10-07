بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الاخباري - نشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، مواعيد ومواقع محطات الترخيص المتنقلة في عدد من مناطق المملكة، استكمالاً لجولات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية التي أطلقتها الإدارة (بنوصلك).

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ودعت المديرية في بيان اليوم الاربعاء، المواطنين من قاطني المناطق التي توجد فيها المحطات إلى الاستفادة من خدمات الترخيص المتنقلة التي تقدمها المحطات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً في لواء الكورة/ دير ابي سعيد في ساحة مكتبة البلدية، وفي منطقة الصفاوي بالمركز الأمني، ووادي عربة في المركز الأمني ايضا يوم الأحد الموافق لــ11 تشرين الأول. وفي يوم الاثنين 12 تشرين الأول، ستكون المحطات موجودة في لواء الكورة/ بيت ايدس بقاعة سمو الأمير حسين، والرويشد في مشغل الصيانة، وفي العقبة داخل حديقة الأميرة سلمى.



وستكون يوم الثلاثاء الموافق 13 تشرين الأول في لواء الكورة/ بيت ايدس بقاعة سمو الأمير حسين، وفي البادية الشمالية بمنطقة المنارة عند نقطة شرطة المنارة، وفي العقبة بحديقة الأميرة سلمى، ويوم الأربعاء الموافق 14 تشرين الأول في لواء المزار الشمالي بساحة مركز دفاع مدني صمد، وفي البادية الشمالية منطقة المنارة عند نقطة شرطة المنارة، وفي وادي رم بمركز أمن وادي رم البادية الجنوبية.



وفي مطلع الاسبوع المقبل، يوم الاحد الموافق 18 تشرين الأول في الشونة الشمالية منطقة بلدية شرحبيل بن حسنة عند محطة الدوريات الخارجية - أبو عبيدة، وفي قضاء الأزرق بحديقة البلدية، وفي لواء البتراء بساحة مكتب الأشغال، ويوم الاثنين الموافق لــ19 تشرين الأول في لواء بني كنانة ببلدية اليرموك - السيلة، وفي قضاء الأزرق بحديقة البلدية، وفي لواء الحسا بمركز أمن الحسا.



وستكون يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول في 20/10/2020 لواء بني كنانة في بلدية اليرموك - السيلة، وفي لواء القطرانة بقاعة البلدية. وتقدم محطات الترخيص المتنقلة معظم خدمات الترخيص كتجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة، إضافة لإصدار بدل تالف لجميع أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات.



يشار إلى أن المديرية، أعلنت عن استحداث محطات الترخيص المتنقلة بهدف توسيع إطار خدماتها والوصول للمواطنين في الأماكن البعيدة وتقديم الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.





