بيان صادر عن مستشفى الجامعة الاردنية

الوكيل الاخباري -

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واصل مستشفى الجامعة الاردنية المرحلة الثانية من الخطة التدريبية الشاملة لجميع كوادره (الطبية والإدارية) لمواجهة فيروس كورونا.وشملت المرحلة الثانية، كيفية التعامل مع المرضى بدءاً من استقبالهم في الطوارئ حتى دخولهم إلى غرف العزل العادية أو وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى سُبل ووسائل حمايتهم وحماية الكوادر الصحية والإدارية .وقال المستشفى في بيان اليوم الخميس، إن هذه الخطة تأتي انطلاقاً من حرص المستشفى على استمرارية العمل وديمومته وتقديم الخدمات العلاجية بكفاءةٍ عالية في ظل تسارع وتيرة انتشار فايروس كورونا.