بيان صادر عن موظفي وزارة العمل: عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة

الوكيل الإخباري - أصدر موظفي وزارة العمل اليوم الثلاثاء بياناً ردوا فيه على ما وصفوه بالهجمة الشرسة التي تعرض لها وزير العمل نايف استيتية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي .

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واشاروا في بيانهم الذي وصل "الوكيل الاخباري" نسخة عنه ان الهجمة التي تمت على الوزارة واستيتية احتوت على تحريف واكاذيب وتلفيق وقلب الحقائق وليّ لأعناق النصوص لتخدم مصالح بعض الاشخاص والتي مستهم جميعاً كموظفين في وزارة العمل.



وتالياً نص البيان :

قال تعالى: " ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ﴾َ"

قال تعالى: " ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيم﴾َ"



نحن موظفي وزارة العمل وعلى كافة المستويات الإدارية والوظيفية سواءً كنا ذكوراً أو إناثاً نستنكر الهجمة الشرسة التي تعرض لها رأس هرم وزارتنا معالي السيد نايف استيتية بالأمس على بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما احتوته من تحريف واكاذيب وتلفيق وقلب الحقائق وليّ لأعناق النصوص لتخدم مصالح بعض الاشخاص مستنا جميعاً كموظفين في وزارة العمل.



ان وزارة العمل تعمل في إطار ونهج مؤسسي ولا تصدر فيها القرارات او التعاميم بمزاجية وباجتهاد شخصي وانما تكون ضمن منظومة إدارية وفنية يعمل عليها جميع موظفي الوزارة تستند على المهنية في العمل مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لاي قرار لما فيه مصلحة هذا الوطن، وان الوزارة تشهد حالياً عملية تطوير وتحديث لإجراءاتها وانظمتها وبرامجها وانشطتها بما يخدم وطننا الغالي وتلبية لتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لذا فأننا نشجب ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس.



إن اللجوء الى تحريف الحقائق ودس السم في الدسم فيما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وكما حدث بالأمس وبموضوع يمس كافة شرائح المجتمع الأردني هو عمل دنيء وجبان يهدف الى خلق الفتن والبغيضة ويمسنا جمعياً كموظفين في وزارة العمل ويطعن في اخلاقنا وما تربينا عليه من عادات وتقاليد كوننا جزء من نسيج هذا المجتمع بمدنه وأريافه وبواديه ومخيماته وان ما كتب وما قيل بالأمس من اساءات وتحريف واكاذيب بعيداً عن الحقيقة هو موجه الى كل واحد فينا وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلاً.



ان هذا الأسلوب الرخيص من الفعل والقول وبما شمله من تحريف وقلب للحقائق بعيداً عن الواقع، سنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة وسوف نسعى لمحاسبة من اقترف ذلك قانونياً في بلد يحكمها القانون ونحن كموظفين في وزارة العمل نهيب كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة والتأكد من صحتها قبل تداولها لقطع الطريق امام أصحاب الاجندات الشخصية والمسيئين وناشري المعلومات المضللة والخاطئة لتحقيق اهداف مشبوهة.

حمى الله الأردن في ظل قيادتنا الهاشمية المظفرة.



انتهى

وكان وزير العمل نايف استيتية اصدر امس قرارات جديدة بخصوص الاستخدام لأول مرة للأشخاص غير الأردنيين في جميع القطاعات لغايات ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني ، والذي شمل عدم السماح بالاستخدام لأول مرة للإناث من الجنسيات الأجنبية المتواجدات داخل المملكة للعمل في منشآت البارات والأندية والملاهي الليلة والديسكو.



وتم تفسير القرار في بعض وسائل التواصل بغير سياقه ما اضطر الوزارة الى اصدار بيان لاحق اكدت فيه أن قرار منع اصدار تصريح عمل لأول مرة هو لبعض الجنسيات التي دخلت المملكة بقصد الزيارة ولغير غايات العمل متخذ منذ سنوات وليس له علاقة بالاردنيين .