مطالبة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العامل المصاب بكورونا

الوكيل الإخباري - انتقد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب تصريحات وزارة العمل بشأن العامل المصاب بكورونا، بأن يتم الخصم من أجره الشهري إذا استنفد جميع إجازاته المرضية والسنوية، مطالبا الحكومة بإصدار بلاغ يحمي حقوق العمال في مثل هذه الحالة.

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وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن ذلك يُعد تجاوزا على حقوق العمال في وقت يواجهون فيه تداعيات الجائحة الاقتصادية، مشيرا إلى أن "معالجة هذه المسألة والتعاطي معها، يتطلب إصدار بلاغ من الحكومة ينظمها بالشكل الذي يحفظ حقوق العمال، ولا يحملهم أعباء إضافية، ويحقق لهم الحماية الاجتماعية اللازمة"



"أن تجتمع الإصابة بكورونا والخصم من الراتب على العامل في ذات الوقت؛ فهذه معاناة كبيرة، وتؤثر على أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية" بحسب أبو مرجوب الذي أوضح أن إصابة العمال متوقعة خارج وجودهم ضمن بيئة العمل في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده المملكة، وظهور موجات جديدة من الوباء.



وتابع، إن الاصابة قد تحدث على الرغم من تلقي العامل جرعتي اللقاح، وفق المختصين في الشأن الطبي، ما يحتاج معالجة قانونية من شأنها عدم تحميل العامل تداعيات الوضع الوبائي، بما فيها زيادة فرص العدوى في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد الإصابات.



ودعا أبو مرجوب، أصحاب العمل في شتى المنشآت الاقتصادية إلى التعامل بمسؤولية أخلاقية مع حقوق العمال، قائلا "نخشى أن تصبح هذه المسألة ذريعة لدى بعض أصحاب العمل من أجل تخفيض أجور العمال وهضم حقوقهم".

وجدد أبو مرجوب، دعوته إلى جميع العاملين في شتى القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة تلقي جرعتي اللقاح، والاهتمام بمتطلبات السلامة العامة والإجراءات الوقائية، مثمنا إجراءات وزارة العمل بالتعامل مع المنشآت المخالفة التي تلزم العامل بالدوام عند ثبوت إصابته.

