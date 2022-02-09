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الأربعاء، 09-02-2022 10:33 ص

السفيرة الفرنسية تزور وزارة العمل

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير العمل نايف استيتية في مكتبه في وزارة العمل السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاند- عنيني، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل. اضافة اعلان


وأكد استيتية عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن لدى البلدين تعاون كبير في عدد من المجالات، معربا عن تقديره للتواصل المستمر بين الجانبين والدعم الفرنسي المقدم للأردن في مختلف المجالات الاقتصادية. 

من جهتها قالت السفيرة الفرنسية فيرونيك فولاند- عنيني إن فرنسا تربطها بالأردن علاقات استراتيجية، ولذلك تعد فرنسا المستثمر الأكبر غير العربي في المملكة مما يعبر عن ثقة الشركات الفرنسية الكبيرة بإمكانيات الأردن ومستقبله، مؤكدة حرص فرنسا على التشاركية مع الأردن في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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