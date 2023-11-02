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الخميس، 02-11-2023 11:57 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية

وزارة الخارجية



الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سيلتقي، السبت المقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمّان.

وأوضح السفير القضاة أن الصفدي سيبحث مع نظيره الأميركي الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له.

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