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رسائل مزلزلة من المقاومة للاحتلال الاسرائيلي

الإثنين، 30-10-2023 09:25 م

الصفدي لمبعوث أمريكي: ضرورة عدم انقطاع المساعدات عن غزة

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الوكيل الاخباري – استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد.

واستعرض الجانبان سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي أنتجتها وتنتجها الحرب على غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي على ضرورة تفعيل آليات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير منقطع إلى القطاع .

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