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الأربعاء، 27-04-2022 02:23 م

بيان من الضمان حول الإعفاءات على الفوائد والغرامات

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى الاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) الذي تضمن تمديد العمل بالاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) قبل نهاية شهر حزيران المقبل وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً.

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وأوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح لكل من المنشآت التي ترغب بالتقدم لأول مرة بطلب للحصول على الإعفاءات وتقسيط المبالغ المدينة إضافة إلى المنشآت المستفيدة من برامج استدامة واستدامة + وتعافي في شهر كانون الأول من العام 2021 وكان لديها اتفاقية تقسيط بموجب إمر الدفاع رقم (15) مع المؤسسة وترغب بالتقدم بطلب لإعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها، وذلك من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ومن خِيار خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات) تقديم الطلب وإرساله.  


أما فيما يتعلق بسداد المبالغ المدينة على الأفراد فقد أوضحت المؤسسة أن تقديم الطلب متاح إلكترونياً من خلال حساب المؤمن عليه في موقعها الإلكتروني وذلك من خِيار سداد ذمم مالية وذلك في حال رغبته بسداد المبلغ دفعة واحدة، أما في حال رغبة المؤمن عليه بتقسيط تلك المبالغ فعليه مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة لإجراء اتفاقية التقسيط. 


وأكدت المؤسسة أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.

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