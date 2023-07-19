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الأربعاء، 19-07-2023 11:08 ص

تأمين إلكتروني للمركبات الأجنبية على جميع المعابر

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الوكيل الإخباري - قال رئيس قسم السيارات الأجنبية في دائرة الجمارك، عقيد جمركي علي المجالي، إنّ الدائرة عملت على تسهيل دخول المركبات الأجنبية إلى الأردن من خلال توفير خدمات رخص الإدخال الإلكترونية للمركبات الأجنبية.

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وأضاف المجالي، أنه تم تطبيق التحول الإلكتروني لجميع البيانات المتعلقة بالمركبة الأجنبية عند دخولها للأردن.


وبين، أن تطبيق "التأمين الإلكتروني لتلك المركبات" سيكون على جميع المعابر الحدودية الأردنية، حيث إنّ عملية التأمين الإلزامي إلكترونيا للمركبة الأجنبية قيد التنفيذ من قبل هيئة التأمين؛ وكان سابقا "لا يمكن تأمين أي مركبة أجنبية إلا عند رؤيتها في المركز الحدودي".

 




 

 


 

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