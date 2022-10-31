تأمين وظائف لـ1033 فردا من أبناء الأسر المستفيدة من المعونة

الوكيل الاخباري - قالت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن الصندوق ملتزم باستراتيجية الحماية الاجتماعية في الأردن، وتقديم المساعدة للأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي؛ للانتقال من دائرة الفقر والعوز إلى عجلة العمل والإنتاج والحياة الكريمة.



جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت، اليوم الاثنين، بعنوان " خيارات وآفاق سياسة التخريج للمستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية في الأردن"، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).



وأضافت أن الصندوق يسعى إلى إيجاد الطرق الفضلى والمشورة الفنية السليمة، ويتعاون مع الاسكوا ووزارة العمل؛ لوضع تعليمات وبرامج وأدوات حديثة تسهل عملية تسجيل المستفيدين من الصندوق والقادرين على العمل في برامج التشغيل كبرنامج "سجل".

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وأشارت شنيكات إلى أن الصندوق أمن وظائف وأعمال لنحو 1033 فردا من أبناء الأسر المستفيدة من برامجه، وألحق 1665 ببرامج التدريب المهني، بالإضافة إلى تمويل منح مشاريع صغيرة بالتعاون مع جايكا / مشروع المجترات الزراعية بنحو 67 مشروعا.

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