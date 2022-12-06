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الثلاثاء، 06-12-2022 09:53 ص

تأهل طالب أردني إلى نهائيات المسابقة العالمية Bayer Campus Digital Challenge

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الوكيل الاخباري- تأهل الطالب خالد البوسطة  من كلية الهندسة-الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية بمشروعه "Vplus " إلى النهائيات في المسابقة العالمية " 2022 Bayer Campus Digital Challenge " .اضافة اعلان


وبينت الجامعة الهاشمية في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" أن الطالب تأهل من ضمن اربع فرق حول العالم بالمشروع الذي سيعرض في النهائيات يوم الأربعاء 14-12-2022.

وقد فاز المشروع بالمركز الأول في مجال "Automation & process mining".

ودعت الجامعة الهاشمية الطلبة بضرورة دعم المشروع في تنافسه مع المشاريع المتأهلة والتصويت له.

 




 

 


 

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