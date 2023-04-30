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الأحد، 30-04-2023 01:58 م

تثبيت سعر الكاز وتخفيض السولار ورفع أسعار البنزين بنوعيه (90 و95)

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الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأحد الموافق 30 نيسان اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 أيار المقبل).

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واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آذار الماضي.

 

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً على كافة المشتقات النفطية، تبين انخفاض سعر السولار بمقدار 30 فلسا للتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 5 فلسات للتر والبنزبن 90 بمقدار 10 فلسات للتر، ، وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح 755 فلسا للتر بدلاً من 785 فلسا للتر ، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 950 فلسا للتر بدلاً من 940 فلسا للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1185 فلسا للتر بدلاً من 1180 فلسا للتر.كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر أيار المقبل عند سعر 620 فلسا للتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 




 

 


 

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