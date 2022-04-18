تجارة الأردن تدعو إلى بناء شراكات تجارية مع أذربيجان

الوكيل الاخباري - دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إلى مواصلة العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة واذربيجان، وبناء شراكات تجارية بين شركات البلدين.



وأكد خلال لقاء وفد رجال أعمال من أذربيجان بمقر الغرفة، اليوم الاثنين، ضرورة العمل بالمرحلة المقبلة على تعزيز مبادلات البلدين التجارية التي ما زالت أقل من الطموحات من خلال تنويع قاعدة السلع، مبينا أن الأردن لديه منتجات وبضائع ذات جودة وتنافسية عالية قادرة على تلبية احتياجات سوق اذربيجان.

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