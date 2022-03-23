الأربعاء 23-03-2022
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الأربعاء، 23-03-2022 11:08 ص

البلبيسي يستبعد ارتفاع إصابات كورونا بعد الانتخابات

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الوكيل الإخباري - استبعد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن تؤثر الانتخابات على الوضع الوبائي في الأردن.

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن العملية الانتخابية لم تشهد أي تجمعات كبيرة، وسبق أن مررنا بنفس التجربة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة.

وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف إذا ما كانت التجمعات الانتخابية والاحتفالات ستؤثر على الوضع الوبائي وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا أو لا.

وكانت أجريت، أمس الثلاثاء، انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، فيما بدأت النتائج الأولية تظهر مع ساعات مساء أمس وسط أجواء احتفالية وتجمعات كبيرة لأنصار المرشحين الفائزين في مختلف مناطق المملكة.

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