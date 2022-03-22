السفارة الصينية تشيد بالشراكة القائمة مع الأردن

الوكيل الإخباري - أشاد الناطق الرسمي باسم السفارة الصينية في عمان جيانغ سي آن، بالعلاقات والشراكة القائمة بين الصين والأردن.

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وقال في مؤتمر صحفي إن البلدين سيحتفلان في شهر نيسان المقبل بمرور 45 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وعرض تحضيرات السفارة لهذه المناسبة حيث ستقوم بتنظيم وإقامة سلسلة من الفعاليات والنشاطات المختلفة وعرض افلام قصيرة لمراجعة تاريخ العلاقات الثنائية، واقامة حفل استقبال افتراضي بمشاركة كبار المسؤولين الأردنيين واصدقاء الصين، والقاء كلمات بهذه المناسبة بما فيها كلمة للسفير الصيني.



كما سيتم إقامة أسبوع للأفلام والمسلسلات الصينية، اضافة الى فعالية تجارية وندوة لدعوة رجال الاعمال من كلا الجانبين لتبادل الخبرات حول كيفية بناء طريق الحرير وكيفية تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات واقامة مهرجانات ومسابقات متنوعة.



وأوضح سي آن، ان الصين اكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التجارة العام الماضي حوالي 330 مليار دولار اميركي، بزيادة بلغت 57 بالمئة، مشيرا الى ان بلاده تعمل حاليا على بناء مجتمع صيني عربي بمستقبل مشترك في العصر الحالي.