تجارة الأردن تشارك باجتماع الغرف العربية والتركية

الوكيل الإخباري - شاركت غرفة تجارة الأردن، بأعمال الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية، الذي استضافته القاهرة.

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ومثّل الغرفة في الاجتماع الذي حضره، رؤساء اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية واتحادات الغرف العربية والغرف العربية والتركية وقيادات المال والأعمال من الطرفين، عضوا مجلس إدارة الغرفة، عبدالله العدوان وفلاح الصغير.



وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الأحد، أن تركيا تعد شريكا تجاريا واستثماريا مهما للدول العربية، ما يتطلب العمل دائما على التنسيق وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص العربي والتركي.



وشددت تجارة الأردن على ضرورة تعزيز علاقات الغرف العربية مع نظيرتها التركية، بما يسهم في دفع علاقاتهما التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى والنهوض بها، وتأطيرها من خلال الاتفاقيات وبرامج التعاون وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض والتشبيك بين أصحاب الأعمال.



ووفقا للبيان، شهد الاجتماع جلسات تناولت مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والتركية وسبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع التركيز على الصناعة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنمية آليات النقل واللوجستيات والمقاولات.

وأكد الاجتماع ضرورة إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية والتكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية، والاهتمام باستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية والاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.





