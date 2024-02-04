الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - اكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش، أن الدائرة ستوقف استقبال طلبات إصدار وثائق الدائرة من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي اعتباراً من تاريخ 11 شباط الحالي.

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وقال إنه سيتم الاكتفاء بالاستفادة من إصدار الوثائق إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للدائرة Www.dls.gov.jo او من خلال تطبيق سند، الأمر الذي سيوفر على طالبي الخدمة سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.



واضاف ان عمل الدائرة سيشهد نقلة نوعية من خلال أتمتة خدماتها بشكل كامل، لافتا الى أن الدائرة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار، وأن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً، بدون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.



وأوضح ان جميع وثائق دائرة الأراضي والمساحة اليوم تحمل رمز الاستجابة السريع ( QR code)، مشيرا إلى أن الدائرة وفرت العديد من نوافذ الدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من الدفع وعدم استغلالهم.