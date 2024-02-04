توضيح سعودي هام بشأن الاردن

الوكيل الاخباري - فندت المملكة العربية السعودية شائعة مد الاحتلال الاسرائيلي بالنفط والغاز عبر الأردن.



وقالت هيئة مكافحة الإشاعات في السعودية، إنه لا صحة لمقطع الفيديو المتداول بعنوان "السعودية وقطر والإمارات والأردن يمدون اسرائيل بالغاز والنفط".



وأكدت أن مقطع الفيديو المتداول يظهر عمليات نقل أكبر خزان غاز مسال مضغوط في العالم من الدمام إلى الرياض، في واحدة من أكبر عمليات النقل الهندسي في العالم.

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