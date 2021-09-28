تجارة عمان: طالبنا بإلغاء قوائم السلع المسموح باستيرادها من سوريا

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

طالب القطاع التجاري ،الثلاثاء، بإلغاء قوائم السلع المسموح باستيرادها من سوريا، حيث يوجد 1897 سلعة ممنوع استيرادها من سوريا، وفق رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق.وقال الحاج توفيق إن إلغاء القوائم يسهم بتوقف التهريب وبأن تكون جميع البضائع مفحوصة .وفي حديثه عن الاجتماعات الأردنية السورية المشتركة التي بدأت في عمان قال الحاج توفيق إن كلام وزير الاقتصاد السوري كان واضحا بأن الحكومات ستعبد الطريق أمام القطاع الخاص وأعطانا نوع من التفاؤل بأن هناك صفحة جديدة ستفتح بالعلاقات الاقتصادية ابتداءا من المنطقة الحرة السورية الأردنية وهذا ما ركزنا عليه ."طالبنا بموضوع أجور المناولة مثل الترانزيت القادم من الموانئ السورية للأردن كالحديد والأخشاب والأعلاف ووعد الوزير السوري أن يعيد النظر بهذه الأمور واتفق الوزيران الأردني والسوري أنه خلال الأيام القادمة إعادة دراسة قوائم المنع." وفق الحاج توفيقوتابع: "رحبنا بقرار إعادة فتح معبر جابر لأنه كان مطلب للقطاع الخاص والجميع ارتاح عندما قرر الوزير إعادة فتحه لأنه يمثل شريان بالنسبة لنا للتبادل التجاري والترانزيت والركاب".واختتمت في عمّان، الثلاثاء، الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يحقق مصالح الطرفين.وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.