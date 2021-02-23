تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين

الوكيل الاخباري -

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حذرت مديرية الدفاع المدني الثلاثاء، من الأحوال الجوية السائدة في المملكة، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.وطالبت المديرية المواطنين بالابتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وخاصة في المناطق الجنوبية ومنطقة البحر الميت.ودعت لعدم المجازفة بقطع الطريق في حال ارتفاع منسوب المياه، والتأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات.وأكدت ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.