تحذيرات من الصناعة والتجارة للمواطنين عند شراء زيت الزيتون

الوكيل الإخباري -

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أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تحذيرات للمواطنين عند شراء زيت الزيتون البكر.وقالت الوزارة، في تحذيرها أنه لا بد من شراء الزيت من مصادر موثوقة، وأهمية وجود بطاقة البيان على التنكة، وأن تكون واضحة وموضوع فيها معلومات المعصرة وتاريخ العصر ودرجة الحموضة والوزن.وشددت على أهمية الحصول على فاتورة شراء موضح فيها بيانات المزود والاستعانة بالمختبرات المعتمدة من وزارة الصحة لفحص الزيت عند الشك بجودته.وبينت أنه يجب الابتعاد عن الإعلانات المضللة لبيع زيت الزيتون المغشوش بأسعار مُخفضة، والإبلاغ عن حالات الغش.