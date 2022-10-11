الوطني للأوبئة يبحث تعزيز استراتيجية الصحة الرقمية

الوكيل الإخباري - بحث المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الثلاثاء، مع منظمة الصحة العالمية، آلية تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات الصحية الواردة في المسودة النهائية للاستراتيجية الخاصة بالمركز المتعلقة بدعم وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.

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وقالت رئيسة المركز الدكتورة رائدة القطب خلال المباحثات، إن الاجتماع يأتي للتنسيق بين المركز ومنظمة الصحة العالمية، بهدف إدراج مشاريع تكنولوجيا ونظم المعلومات الصحية الواردة في المسودة النهائية لاستراتيجية المركز ضمن المسودة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في الأردن بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.



وبينت القطب أن المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا ونظم المعلومات تهدف إلى تعزيز استخدام الحلول الرقمية للصحة العامة ورصد الأمراض والاستعداد والاستجابة لها.

