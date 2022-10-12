جوبيا: الخليج العربي الأكثر طلباً لزيت الزيتون الأردني

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت مديرة جمعية منتجي ومصدري الزيتون (جوبيا) ربا دغمش إنه لا يوجد كمية محددة لتصدير زيت الزيتون الأردني للخارج خلال المواسم.

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وأضافت دغمش لـ "الوكيل الإخباري" أن التصدير للخارج يتم بموجب عقود طويلة الاجل، وأن أغلب صادرات الزيت الأردني تذهب لسوق الخليج العربي.

وبينت دغمش أن مُعدل التصدير السنوي يكون محكوم بكمية الإنتاج، موضحة أنه إذا كان الإنتاج من 25-27 طن زيت، فان 22 طن منها يذهب للإستهلاك المحلي والباقي يُصدر.



وأشارت إلى أن سعر التصدير مُتغير من عام لآخر، منوهة إلى أن سعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7-8 دينار.



ومن المقرر أن تفتح المعاصر أبوابها أمام المزارعين اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، وفقا لما أكدته نقابة معاصر الزيتون.