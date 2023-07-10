تحذير أمني إلى مستخدمي تطبيق واتساب في الاردن

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



جدد المركز الوطني للأمن السيبراني‬ تحذيره من الاستجابة والتفاعل مع رسائل تصل الأردنيين عبر الواتساب من أرقام مجهولة دولية. اضافة اعلان





وقال الأمن السيبراني لـ "الوكيل الإخباري" إن رسائل تصل هواتف الاردنيين من أرقام وهمية دولية تدعي أنها على معرفة تامة بالشخص وتدعوهم للتواصل معهم عبر الواتساب.





ودعا الأمن السيبراني الأردنيين إلى تجنب الضغط على روابط تتضمنها هذه الرسائل لكي لا تعرّض معلوماتك وأجهزتك للاختراق.



وأكد أن أفضل آلية للتعامل مع الأرقام المجهولة هي عدم الرد عليها وعدم الضغط نهائيا على الروابط التي قد تكون مرسلة على شكل رسائل نصية أو رسائل على تطبيق "واتساب".

