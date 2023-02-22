تحذير أمني بشأن مكالمات دولية مجهولة المصدر

الوكيل الاخباري-

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حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر، التي في الغالب تأتي من خارج المملكة وغير معروفة وترد من خلال مكالمات مباشرة أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، أو من خلال الرسائل النصية.وقال الأمن السيبراني في منشور عبر "فيسبوك" أن المكالمات يكون هدفها النصب والاحتيال من خلال الحصول على معلومات خاصة أو الابتزاز المالي والشخصي.التفاصيل والنصائح لتجنب التعرض لهذا النوع من الاحتيال في الرابط أدناه: