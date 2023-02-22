الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 22-02-2023 02:39 م

تحذير أمني بشأن مكالمات دولية مجهولة المصدر

A woman on the phone - (Archives)


الوكيل الاخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر، التي في الغالب تأتي من خارج المملكة وغير معروفة وترد من خلال مكالمات مباشرة أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات، أو من خلال الرسائل النصية.اضافة اعلان


وقال الأمن السيبراني في منشور عبر "فيسبوك" أن المكالمات يكون هدفها النصب والاحتيال من خلال الحصول على معلومات خاصة أو الابتزاز المالي والشخصي.

التفاصيل والنصائح لتجنب التعرض لهذا النوع من الاحتيال في الرابط أدناه:
https://ncsc.jo/?v=1&lang=ar#!/ListDetails?ListID=10168

 




 

 


 

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