تحذير امني لجميع مستخدمي موقع الفيس بوك بالاردن

الوكيل الاخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تزايد حالات سرقة صفحات المستخدمين واختراقها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونوهت الوحدة في تحذير نشرته اليوم على صفحتها الرسمية، أن مثل هذا الاختراق يحدث عادة عن طريق القائمين على إدارة الصفحات (Admins) أو المشرفين، والذين يعدون البوابة للمخترقين بسبب ضعف تأمينهم للصفحات، مبينة أهم الإرشادات الواجب اتباعها لحماية الصفحات.



وجاء في البيان الذي نشرته الوحدة مساء اليوم: تعاملت وحدة الجرائم الالكترونية مؤخراً مع عدد من حالات سرقة الصفحات، واختراقها على موقع الفيس بوك، أو الانستغرام مما يسبب لمالكي تلك الصفحات الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة.

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وان تلك الصفحات يتم ادارتها من خلال حسابات شخصية (Admin) والتي تعتبر البوابة للمخترقين لمحاولة سرقة تلك الصفحات، وتالياً أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لحماية الصفحات والحسابات الشخصية :



اولاً: تامين حسابات الأشخاص المسؤوليين او المشرفين (Admins) عن تلك الصفحات (تم نشر منشورات سابقه عن كيفية حماية الحسابات الشخصية) من خلال استخدام المصادقة الثنائية، وحذف اي بريد الكتروني أو رقم هاتف لم تعد تستطيع استخدامه او الوصول إليه .





ثانياً: عدم مشاركه كلمات السر الخاصة بحسابات مشرفي الصفحات، أو الصفحات المدارة من قبلهم، مع أي بريد إلكتروني او حسابات على تطبيق الواتس اب كالتي ترد من ارقام هواتف أجنبية تضع صورة وشعار شركة الفيس بوك يدعي مرسليها انهم من فريق الدعم الخاص بشركة الفيس بوك لمساعدتك في تأمين صفحتك او توثيقها بشكل رسمي او زياده متابعيها، أو لزياده الأرباح، علما أن فيسبوك لا يتواصل مع المستخدمين على رقم الهاتف للدعم الفني، ويتم التواصل مع الفريق المختص من خلال البريد الالكتروني [email protected]



ثالثاً: الدخول دائما الى حسابات المسؤولين (Admins) والصفحات من خلال تطبيقات الفيس بوك والإنستغرام على الهاتف، وفي حال الدخول اليها من خلال أجهزة الحاسب، يجب التاكد بانها تفعل برامج الحماية من الاختراق والتجسس، مع التأكيد على عدم حفظ البريد الالكتروني وكلمات السر الخاصة بالحسابات الشخصية على متصفحات الانترنت .



رابعاً: يجب ان يكون عدد الحسابات المسؤولة عن الصفحة الواحدة، اكثر من حساب شخصي واحد، وذلك لاستخدام الحساب الآخر لاستعادة إدارة الصفحة في حال تعرض اي حساب شخصي مسؤول للسرقه او التعطيل او الحذف.



ونهيب بالاخوه المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع بتقديم شكوى لدى وحدة مكافحه الجرائم الإلكترونية في حال تعرضت صفحاتهم على موقع الفيس بوك للسرقة والاختراق لنتمكن من تقديم المساعده اللازمة لهم .