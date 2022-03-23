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تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 23-03-2022 03:56 م

تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - حذر الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس المواطنين من التبرع لجهات أو أشخاص غير حاصلين على موافقات من الوزارة تخولهم بجمع التبرعات.

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وقال خريس لـ"الوكيل الإخباري"، إن جهود الوزارة تهدف إلى إيصال المساعدات لمستحقيها والأسر المحتاجة وخاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف أنه على المواطنين التأكد من وجود موافقة الوزارة على حملة التبرع متضمنة وجود كتاب موافقة ورقم خاص بها وتعريف بالحملة واسم الجمعية أو الجهة ونطاق الحملة ومدتها ووسيلة الجمع.

 

وأشار خريس إلى أن الكثير من التبرعات لا تصل إلى الأشخاص المحتاجين لها، وهو ما دفع الوزارة إلى تنظيم عمليات التبرع وتوعية المواطنين لتوجيه المساعدات لمستحقيها.

 

كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن المتسولين والجهات غير المرخصة، لافتا إلى أن هناك أشخاص يدّعون المرض والعوز للحصول على الكسب السريع من خلال التسول.

 

وتابع أن الوزارة تراقب الجهات الحاصلة على موافقات تخولها بجمع التبرعات وذلك للتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير والشروط المحددة.

 

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت مؤخرا حملة توعية بموضوع جمع التبرعات وفق أحكام نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية من خلال رسائل للمواطنين تبث عبر وسائل الإعلام.

 

 




 

 


 

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