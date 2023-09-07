تحذير لجميع الاردنيين من هذه الرسائل



الوكيل الاخباري - حذّر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له وتحمل شعارا مزيفا، وطلب من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.



وأوضح البريد الأردني في تصريح صحفي اليوم الخميس ، أن العديد من المتعاملين معه أبلغوا عن تلقّيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية تشعر المتلقّين باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.



وأكّد مسؤول في البريد أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، كما قدمّت الشركة بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل داخل الأردن وخارجه.

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