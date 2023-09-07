الخميس 07-09-2023
الوكيل الاخباري

تحذير لجميع الاردنيين من هذه الرسائل

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

3.756 مليون سائح زاروا الأردن حتى نهاية آب

رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ يصل الأردن الجمعة

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

نواب لم يقدموا أي مداخلة تحت قبة البرلمان - أسماء

الامن العام : هذا ما حدث في القويسمة مساء الاربعاء

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك بلجيكا

مطار جديد وسكك حديدية.. الحكومة تكشف عن خطط واجراءات

الملك يبحث مع وزير الخارجية الأيرلندي تعزيز التعاون في السياحة والتعليم والصحة

الخميس، 07-09-2023 07:08 م

تحذير لجميع الاردنيين من هذه الرسائل

92023504822900829375



الوكيل الاخباري - حذّر البريد الأردني من الاستجابة لرسائل مزيفة منسوبة له وتحمل شعارا مزيفا، وطلب من جميع المتعاملين معه أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي رسائل مجهولة المصدر.

وأوضح البريد الأردني في تصريح صحفي اليوم الخميس ، أن العديد من المتعاملين معه أبلغوا عن تلقّيهم رسائل إلكترونية عبر تطبيقات رقمية تشعر المتلقّين باستقبال طرود مقابل تسديد رسوم الشحن.

وأكّد مسؤول في البريد أن وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة ترصد وتتعقب مثل هذه الرسائل، كما قدمّت الشركة بلاغات إلى وحدة الجرائم في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل داخل الأردن وخارجه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

1

3.756 مليون سائح زاروا الأردن حتى نهاية آب

1694096217365

2624 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

1

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

8202310145756769650781

الحياري : 190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بدء تشغيله

920235154453882913169

الامن العام : هذا ما حدث في القويسمة مساء الاربعاء

أخبار متعلقة
8202315134618541764374

البنك العربي يُحذر عملائه