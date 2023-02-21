تحذير من السير للسائقين على طريق المطار والدوار السابع

الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الرقباء، خلال استخدام طريق ما بعد جسر الملكة زين الشرف باتجاه اشارات الدوار السابع، وطريق المطار أمام مدخل محطة المناصير.



وقالت الإدارة، في منشور لها، على فيسبوك، إن هذا التحذير يأتي إثر تدهور واصطدام مركبة بعامود كهرباء ما بعد جسر الملكة زين الشرف باتجاه اشارات الدوار السابع، وتعطّل إحدى الحافلات على طريق المطار وتحديدا أمام مدخل محطة المناصير باتجاه الملتقي، ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية.

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ونوهت إلى أنه تم رفع المركبة والحافلة وجاري التعامل مع الأثر المروري .

